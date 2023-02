fot. PressFocus Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Chwicza Kwaracchelia robi furorę na boiskach Serie A i budzi ogromne zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich. Gwiazda Napoli znajduje się na celowniku Manchesteru City.

Debiutancki sezon Chwiczy Kwaracchelii we Włoszech przebiega wręcz idealnie. 21-letni Gruzin robi prawdziwą furorę na boiskach Serie A i prowadzi Napoli do długo wyczekiwanego mistrzowskiego tytułu. W samej lidze zgromadził do tej pory siedem trafień i dziesięć asyst, a dodatkowo zanotował dwie bramki i trzy asyst w Lidze Mistrzów.

Wartość fenomenalnego skrzydłowego błyskawicznie rośnie. Latem lider Serie A pozyskał go za 10 milionów euro, a teraz może liczyć na kilkukrotnie większe pieniądze. Celem Napoli jest natomiast zatrzymanie na dłużej gwiazdy, której kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku. Nie będzie o to łatwo, bowiem wokół niego ustawia się coraz większa kolejka najbogatszych klubów w Europie.

Największe zainteresowanie reprezentant Gruzji budzi na Wyspach Brytyjskich. Od pewnego czasu Kwaracchelia znajduje się na radarach Manchesteru City, który musi powoli myśleć o zastąpieniu swoich weteranów. Ogromnym fanem jego talentu jest Pep Guardiola, który zamierza ruszyć po niego już w trakcie letniego okienka transferowego.

Co ciekawe, prace nad ściągnięciem zawodnika Napoli planuje rozpocząć także Newcastle United, które w ten sposób chce pokazać swoje olbrzymie ambicje. Jeśli “Sroki” zakończą sezon w czołowej czwórce, zapewniając sobie awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, będą mogły stanąć do równej walki z największymi potęgami.

