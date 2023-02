Kolejny klub włączył się do walki o Sergio Busquetsa, który latem może być dostępny na zasadach wolnego transferu. Do wyprowadzki z Europy kusi go Al-Nassr. Pomocnik musi zdecydować, czy zamierza pozostać jeszcze rok w FC Barcelonie, czy zmienić otoczenie. Busquets opuści europejski kontynent? Saga dotycząca przyszłości Sergio Busquetsa ciągnie się od kilku miesięcy. Po słabych

Czytaj dalej…