PressFocus Na zdjęciu: Giorgi Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili może latem opuścić Valencię

Zatrudnienie Gruzina rozważają czołowe kluby Premier League

Do tego agent piłkarza jest już po spotkaniu z władzami Leicester City

Gruzin autorem wielkiego transferu? Mowa o Giorgi Mamardashvilim

Giorgi Mamardashvili trafił na Estadio Mestalla w lipcu poprzedniego roku. Wówczas to został wypożyczony na pół roku z Dinama Tbilisi. Po tym okresie Valencia zdecydował się na transfer definitywny bramkarza. Obecny kontrakt Gruzina z popularnymi “Nietoperzami” obowiązuje do 2027 roku, a do tego w umowie widnieje zapis klauzuli odejścia, która wynosi 100 milionów euro.

Jednak przyszli nabywcy nie będą musieli płacić tak ogromnej kwoty za 22-latka. Valencia jest gotowa przyjąć ofertę, która wyniesie nawet 30 milionów euro. Giorgi Mamardashvili nie musi narzekać na brak zainteresowania, bowiem walczą o niego kluby z Premier League. Jako pierwsi przed szereg wysunęli się włodarze Leicester City, którzy już odbyli spotkanie z agentem bramkarza. Jednak nie tylko “Lisy” są nim zainteresowani.

Fabrizio Romano poinformował, że również Chelsea oraz Tottenham spoglądaj w kierunkiu Giorgiego Mamardashviliego. Na ten moment monitorują tylko sytuację Gruzina, ale w niedalekiej przyszłości mogą przejść do konkretów. Oba kluby bardzo chcą latem wzmocnić pozycję bramkarza. A 22-latek wydaje się odpowiednią opcją na lata.

