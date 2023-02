Pressfocus Na zdjęciu: Houssem Aouar

Houssem Aouar reprezentuje Olympique Lyon od początku seniorskiej kariery. Francuz zastanawia się jednak nad opuszczeniem macierzystego klubu.

Houssem Aouar ma kontrakt ważny tylko przez kilka miesięcy

24-latek najpewniej opuści po sezonie Olympique Lyon

Pomocnikiem zainteresowały się dwa kluby

Piłkarz Lyonu może odejść w pogoni za Ligą Mistrzów

Olympique Lyon to klub, który potrafi wyszkolić światowej klasy piłkarzy, a następnie sprzedać ich za duże pieniądze do europejskich gigantów. Taką drogą podążyli: Alexandre Lacazette, Tanguy Ndombele, Samuel Umtiti, Ferland Mendy, czy Corentin Tolisso. Długo wydawało się, że na taki los zapracował sobie również Houssem Aouar..

24-letni francuski środkowy pomocnik do seniorskiej drużyny Lyonu trafił już w 2017 roku. Od tego momentu uzbierał 225 meczów, w których strzelił 41 goli oraz zaliczył 36 asyst. Wiele z tych występów zrobiło wrażenie na europejskich potęgach, które wyrażały zainteresowanie transferem 24-latka. Piłkarza u siebie widział między innymi: Real Madryt, Manchester City, czy Juventus. Transakcja nie doszła jednak do skutku.

Aouar w ostatnich latach obniżył loty, tak jak cały Olympique Lyon. Prawdopodobne jest, że Les Gones nie awansują do europejskich pucharów. 24-letni pomocnik marzy zaś o występach w Lidze Mistrzów. Szansę na udział w przyszłej edycji tych rozgrywek mają Milan i Real Betis, czyli ekipy zainteresowane angażem Aouara. Pomocnikowi wygasa kontrakt za kilka miesięcy, więc transfer mógłby zostać przeprowadzony dość sprawnie.

Czytaj także: Nowy nabytek Chelsea zdradził co przekonało go do transferu