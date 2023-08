IMAGO / Ulrich Hufnagel Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Real Madryt liczył na kupno tego lata Kyliana Mbappe

Wobec pozostania Francuza w Paris Saint-Germain, Królewscy rozważają angaż innego napastnika

Chelsea oferuje Los Blancos kupno Romelu Lukaku za 40 milionów euro

Lukaku wyląduje na Santiago Bernabeu?

Real Madryt planował zakup Kyliana Mbappe tego lata. Kapitan reprezentacji Francji wodził Królewskich za nos tylko po to, by ostatecznie pozostać w Paris Saint-Germain. Florentino Perez twierdzi, że kadra jest zamknięta, ale fakty są takie, że drużynie brakuje klasowej “dziewiątki”. Mając do dyspozycji tylko Joselu, trudno marzyć o najwyższych celach.

Kataloński Sport informuje, że sytuację tę może spróbować wykorzystać Chelsea. The Blues chcą tego lata sprzedać Romelu Lukaku, co nie jest wcale takie łatwe. Ponoć londyńczycy zaoferowali usługi Belga Realowi. Miałby on kosztować zaledwie 40 milionów euro. To samo źródło przekonuje jednak, że Los Blancos nie podjęli jeszcze decyzji w tej sprawie.

Lukaku rozegrał w minionym sezonie 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Interu. Zanotował w nich 14 bramek i siedem asyst.

