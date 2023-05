Lukaku ucina spekulacje ws. swojej przyszłości

PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku nie chce komentować swojej przyszłości

Belg po sezonie najprawdopodobniej wróci do Chelsea

Jego okres wypożyczenia do Interu kończy się w czerwcu

Lukaku wróci latem do Chelsea?

Wokół Romelu Lukaku pojawia się mnóstwo zawirowań. Belg jest obecnie jedynie wypożyczony do Interu Mediolan z Chelsea, a umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Mówi się, że napastnik chciałby nadal kontynuować karierę na San Siro, jednak nerazzurri mają inne plany i nie zamierzają rozmawiać z The Blues na temat przedłużenia umowy.

Lukaku miał swoje dobre momenty w tym sezonie, ale jego występy nie były tak spektakularne, jak przed transferem do Chelsea. Ponadto Belg stracił znaczną część sezonu przez kontuzje i miał problem z odzyskaniem formy.

Po sobotnim meczu z AS Romą, Romelu Lukaku został zapytany o przyszłość i o ewentualny powrót do Chelsea. Napastnik nie był jednak zbyt rozmowny w tym temacie. – Inter jest najważniejszy. Wszystko, na czym muszę się skupić, to pomoc zespołowi i udanym zakończeniu rozgrywek – odparł.

Inter Mediolan zagra w finale Pucharu Włoch, a także w nadchodzącym tygodniu czeka go rywalizacja z Milanem w półfinale Ligi Mistrzów.

Zobacz również: Mourinho odpowiada krytykom: to wywołuje u mnie uśmiech