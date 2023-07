Przyszłość Romelu Lukaku wciąż stoi pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że Belg będzie występował w Interze Mediolan. Jednak ostatnie wiadomości mogą zaszkodzić transferowi.

Romelu Lukaku trafił do Chelsea z Interu za kwotę 113 milionów euro. Jednak transfer Belga okazał się kompletnym niewypałem. Napastnik narzekał na trenerów, prezentował słabą formę i udzielał kontrowersyjnych wywiadów. W końcu wrócił do Włoch do ekipy “Nerazzurrich”.

Powrót do Interu miał być dla niego błogosławieństwem, ale w sezonie 2022/2023 Lukaku również nie zachwycał formą. Przez to nie występował w pełnym wymiarze czasowym. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Belg jest niezadowolony z tego, jak Inter wykorzystał go w zeszłym sezonie i jest sfrustrowany tym, że siedział na ławce rezerwowych w Lidze Mistrzów.

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to transfer Lukaku może stanąć pod znakiem zapytania. Jednak na ten moment napastnik wciąż jest bliżej Interu niż Chelsea.