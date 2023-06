La Gazzetta dello Sport donosi, że Romelu Lukaku powiedział już nowemu trenerowi Chelsea, Mauricio Pochettino, że nie ma zamiaru wracać latem do klubu, chcąc zostać w Interze.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku nie chce wracać do Chelsea

Belg miał już odbyć rozmowę w tej sprawie z Pochettino

Inter wkrótce rozpocznie negocjacje z The Blues, by kontynuować umowę wypożyczenia

Lukaku znów robi wszystko, by zostać w Interze

Romelu Lukaku dołączył do Chelsea z Interu w sierpniu 2021 roku w ramach transakcję wartej około 113 milionów euro, ale miał problemy z odnalezieniem się w zachodnim Londynie i wrócił do Lombardii po jednym sezonie spędzonym w Premier League.

Lukaku został wypożyczony do Interu latem ubiegłego roku bez zawartej klauzuli wykupu. Początkowo wszystko zaczęło się powoli ze względu na kontuzję, ale w ostatnich miesiącach znów zaczął dawać z siebie wszystko, strzelając siedem goli i zapewniając cztery asysty w ostatnich siedmiu meczach Serie A.

Jak opisuje La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku rozmawiał ostatnio z zarządem Interu i potwierdził chęć pozostania w klubie po tym sezonie, nie będąc zainteresowany powrotem do Chelsea.

Podobno wyraził to zdanie również nowemu trenerowi Chelsea Mauricio Pochettino. Oba kluby w najbliższym czasie usiądą do wspólnych rozmów. Nerazzurri mają nadzieję, że pragnienie Lukaku, by pozostać w Mediolanie ułatwi im negocjacje.

