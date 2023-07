IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Ludovic Blas

Rennes w środowy wieczór zaprezentowało nowego zawodnika

Ludovic Blas podpisał z klubem czteroletni kontrakt

Koszt transfer pomocnika z Nantes wyniósł aż 15 milionów euro

Oficjalnie: Ludovic Blas wybrał Stade Rennais

Stade Rennais za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosiło transfer. Nowym zawodnikiem klubu z Roazhon Park został Ludovic Blas, który poprzednio bronił barw Nantes. 25-letni pomocnik podpisał “Les Rouges et Noris” czteroletni kontrakt.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗮𝘂 𝗦𝗥𝗙𝗖 𝗟𝘂𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰 ! 👊



Le milieu de terrain rejoint les Rouge et Noir pour une durée de 4 ans. 🔴⚫️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2023

Koszt transferu Ludovica Blasa z Nantes wyniósł Stade Rennais aż 15 milionów euro. Czyni go to dziesiątym najdroższym transferem w historii klubu. Do tej pory zespół z Roazhon Park najwięcej zapłacił za Amine Gouiriego, za którego rok temu zapłacono aż 28 milionów euro.

Ludovic Blas w minionej kampanii rozegrał łącznie 51 spotkań w koszulce Nantes. W tym czasie udało mu się aż 12-krotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować osiem asyst.

