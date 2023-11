Według informacji podanych przez "Caught Offside" Liverpool baczni przygląda się 17-letniemu piłkarzowi Leeds United. Transfer Archi'ego Gray'a może kosztować "The Reds" aż 50 milionów funtów.

Imago / Pro Sport Images Na zdjęciu: Archie Gray

FC Liverpool wysłał swoich skautów na mecz Leeds United

“The Reds” obserwują 17-letniego pomocnika

Archie Gray jest uważany w angielskim futbolu za duży talent

Ogromna suma za 17-letniego zawodnika

FC Liverpool już od dawna przygląda się postępom piłkarza grającego w Leeds United. Archie Gray zrobił duże wrażenie na ludziach z “The Reds” odpowiedzialnych za rekrutację nowych piłkarzy. W ostatnim czasie kilkukrotnie drużyna Jurgena Kloppa wysyłała swoich skautów, aby obserwowali mecze z udziałem młodej gwiazdy. 17-letni pomocnik w tym sezonie wszedł do pierwszego zespołu “The Peacocks” i od razu udało mu się wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie.

Na poziomie Championship rozegrał już 15 spotkań, w większości przypadków grając przez pełne 90 minut. Do tego dorzucił również 2 występy w Carabao Cup. Anglik występuję w młodzieżowej reprezentacji Anglii do lat 19. W zeszłym miesiącu zagrał trzy spotkania po 90 minut w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy U19.

Świetnie odnajdujący się w sprawach transferowych Fabrizio Romano potwierdził zainteresowanie Liverpoolu młodym pomocnikiem.

– Archie Gray to imponujący młody zawodnik Leeds United. Liverpool wielokrotnie wysyłał swoich skautów, aby śledzili poczynania zawodnika – powiedział Romano.