Paul Joyce informuje, że Liverpool latem skupi się na trzech zawodnikach, którzy mają wzmocnić środek pola. The Reds mieli podjąć decyzję, by klub wzmocniło kilku graczy i zrezygnowali z dużego transferu Jude'a Bellignhama.

PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Liverpool nie będzie starał się o Bellinghama

W miejsce Anglika, The Reds chcą ściągnąć trzech zawodników

Na listę życzeń Liverpoolu trafili Mac Allister, Gravenberch i Mount

Mac Allister, Gravenberch i Mount na celowniku Liverpoolu

Obecny sezon pokazał, że Liverpool wymaga dużej przebudowy składu. The Reds nadal walczą o najlepszą czwórkę Premier League i awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, jednak ich sytuacja jest trudna.

Według Paula Joyce’a, Liverpool miał zmienić swoje plany transferowe. Sternicy klubu zdecydowali się zrezygnować ze starań o Jude’a Bellinghama, który pochłonąłby cały budżet i podjęli decyzję, aby kompleksowo wzmocnić środek pola.

Zdaniem dziennikarza The Times, ekipa z Anfield Road swoje działania skupi na trzech zawodnikach. To Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch and Mason Mount, którzy teraz mają być traktowani priorytetowo. Według mediów, w tym Fabrizio Romano, Liverpool podjął już konkretne działania w sprawie transferu pierwszego z nich.

Zobacz również: Gwiazdy drużyn z Premier League na liście życzeń PSG