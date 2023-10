Według The Mirror Liverpool w Leroyu Sane widzi głównego kandydata na następcę Mohameda Salaha, który wciąż jest łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej.

Źródło: The Mirror

IMAGO / Fred Kfoury Na zdjęciu: Leroy Sane

Mohamed Salah ciągle jest celem numer jeden Saudyjczyków

Dlatego Liverpool powoli musi rozglądać się za następcą Egipcjanina

Głównym kandydatem The Reds ma być Leroy Sane z Bayernu Monachium

Sane zastąpi Salaha na Anfield?

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik “The Mirror” Liverpool wziął na swój celownik Leroya Sane z Bayernu Monachium. Włodarze The Reds w 56-krotnym reprezentancie Niemiec widzą ewentualnego następcę Mohameda Salaha.

Klub z Anfield Road podobno jest gotowy pobić swój rekord transferowy, aby sprowadzić do siebie byłego piłkarza Manchesteru City. Przypomnijmy, że Mohamed Salah nadal jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Egipska gwiazda to największe marzenie Saudyjczyków.

Leroy Sane w 11 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 7 bramek. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez portal “Transfermarkt” na około 65 milionów euro.