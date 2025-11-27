Liverpool szykuje głośny transfer. Oferta na stole

Liverpool złożył nową ofertę za Marca Guehiego z Crystal Palace - donosi "TEAMtalk". Mistrzowie Anglii mają nadzieję sfinalizować transfer 25-letniego obrońcy już w styczniu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Guehi przymierzany do Liverpoolu

Liverpool rozczarowuje w obecnym sezonie w Premier League. Pod wodzą Arne Slota The Reds zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli, a w lidze przegrali już połowę spotkań. Ostatnia porażka z Nottingham Forest (0:3) na Anfield oraz dotkliwa przegrana z PSV Eindhoven (1:4) w Lidze Mistrzów wyraźnie podkreśliły kryzys w defensywie zespołu.

Władze klubu już myślą o zbliżającym się styczniowym oknie transferowym, a na szczycie listy priorytetów znajduje się Marc Guehi. Kapitan Crystal Palace ma kontrakt ważny jedynie do czerwca 2026 roku, co oznacza, że zimą może zmienić klub, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Według doniesień „TEAMtalk”, Liverpool przygotowuje propozycję transferu reprezentanta Anglii. Klub z Anfield ma nadzieję sfinalizować transfer 25-letniego obrońcy już w styczniu. W bieżącym sezonie Guehi rozegrał 19 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i dorzucił trzy asysty.

Wychowanek Chelsea ma teraz okazję dołączyć do mocniejszego klubu i rozwijać swoją karierę na najwyższym poziomie. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość Anglika szacowana jest na 50 milionów euro. Guehi w trakcie kariery reprezentował również barwy Swansea City. W seniorskiej kadrze narodowej stoper uzbierał już 26 występów i jest jednym z faworytów do wyjazdu na przyszłoroczny mundial, który odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie.