Manchester City może dołączyć do Liverpoolu w wyścigu o pozyskanie Ryana Gravenbercha latem, jeśli Jude Bellingham zdecyduje się dołączyć do Realu Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Liverpool stara się o transfer Gravenbercha

Zdaniem The Mirror do walki o Holendra włączy się też Manchester City

Ma to związek z możliwym odejściem Gundogana i ewentualnym brakiem porozumienia z Bellinghamem

Manchester City też chce Gravenbercha

Manchester City rywalizuje obecnie z Realem Madryt o pozyskanie Jude’a Bellinghama podczas letniego okienka transferowego, ale według najnowszych doniesień, reprezentant Anglii prawdopodobnie zdecyduje się na przenosiny do stolicy Hiszpanii. Jeśli The Citizens nie zdołają przekonać gwiazdora BVB, mogą skupić się na celu transferowym Liverpoolu i pomocniku Bayernu Monachium Ryanie Gravenberchu, donosi The Mirror.

Holenderski pomocnik, który dołączył do Bayernu Monachium zeszłego lata, jest niezadowolony z pobytu w Bawarii z powodu ograniczonego czasu gry i prawdopodobnie rozważy odejście z klubu lateme. The Reds sondują obecnie możliwość sprowadzenia Gravenbercha na Anfield Road oferując Niemcom nieco ponad 30 mln euro.

City w przypadku braku porozumienia z Bellinghamem, a także ze względu na spodziewane odejście Gundogana latem też będzie szukał wzmocnień środka pola. Zdaniem The Mirror Gravenberch jest uznawany na Etihad Stadium za zawodnika o odpowiednim profilu.

