Andre wejdzie w buty Fabinho? Liverpool negocjuje transfer

Fabinho podczas ostatniego, letniego okienka transferowego przeszedł z Liverpoolu do Al-Ittihad. The Reds na sprzedaży 30-latka zarobili prawie 50 milionów euro, ale do tej pory nie sprowadzili zawodnika, który miałby podobny profil do etatowego reprezentanta Brazylii.

Włodarze Czerwonych następcę swojej byłej gwiazdy upatrzyli w jego rodaku – Andre. Defensywny pomocnik Fluminense powoli przerasta rodzimą ligę i wzbudza zainteresowanie kilku zespołów z Europy. Jak podaje “The Sun”, 22-latek dogadał się już z Liverpoolem ws. indywidualnego kontraktu.

Teraz do porozumienia muszą jednak dojść jeszcze kluby. Wydaje się, że temat tego transferu będzie podejmowany podczas zbliżającego się wielkimi krokami zimowego okienka. Andre przez portal “Transfermarkt” wyceniany jest na około 15 milionów euro.