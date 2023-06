RB Lipsk potwierdził wypożyczenie piłkarza Liverpoolu

RB Lipsk oficjalnie potwierdził wypożyczenie Fabio Carvalho z Liverpoolu. Portugalczyk będzie występował w niemieckim klubie do końca sezonu.

Fabio Carvalho wypożyczony do Liverpoolu

Fábio Carvalho z Liverpoolu dołączył do RB Lipsk na zasadzie rocznego wypożyczenia do czerwca 2024 roku, bez opcji wykupu. 20-latek występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. W minionym sezonie reprezentant Portugalii rozegrał 21 występów dla Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach i strzelił dwa gole.

Fábio #Carvalho vom @LFC schließt sich leihweise für ein Jahr bis Juni 2024 den Roten Bullen an. Der 20-Jährige spielt im offensiven Mittelfeld und kann dort auf allen Positionen eingesetzt werden.



Willkommen in Leipzig, Fábio! 👋 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 30, 2023

W sezonie 2021/22 Portugalczyk zachwycał w barwach Fulham. Łącznie rozegrał 36 meczów w Championship jako zawodnik pierwszego składu. Zdobył dziesięć bramek oraz zaliczył osiem asyst, co przyczyniło się do bezpośredniego awansu Fulham do Premier League. Po tych dobrych występach Fábio Carvalho został zauważony przez Liverpool i latem 2022 roku przeniósł się na Anfield.