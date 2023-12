Śląsk Wrocław szuka wzmocnień przed startem nowej rundy, do której przystępuje jako lider tabeli PKO Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez "sport.tvp.pl" na celowniku Davida Baldy znalazł się niejaki Paul Will z Dynama Drezno.

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Paul Will

Śląsk Wrocław szuka wzmocnień przed startem rundy wiosennej

Lider tabeli celuje w nowego środkowego pomocnika

Na radarze znalazł się były gracz Bayernu Monachium

Ciekawy ruch

Śląsk Wrocław zakończoną właśnie rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie może zaliczyć nie tylko do udanych, ale wręcz do spektakularnych. Zespół Jacka Magiery, który jeszcze pod koniec poprzedniej kampanii walczył o utrzymanie do ostatniej kolejki, dziś zimuje na fotelu lidera tabeli. To powoduje, że drużyna musi w przerwie między rundami przejść konieczne wzmocnienia.

Według informacji przekazanych przez “sport.tvp.pl” na celowniku Davida Baldy znalazł się Paul Will. 24-letni środkowy pomocnik w obecnym sezonie występuje na poziomie trzeciej Bundesligi w barwach Dynama Drezno. W tej kampanii rozegrał 19 spotkań i zdobył jedną bramkę. Wcześniej związany był m.in. Kaiserslautern oraz rezerwami Bayernu Monachium.