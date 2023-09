Lewandowski nadal na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej

Kataloński Sport donosi, że Robert Lewandowski nie zniknął z radarów saudyjskich klubów i w najbliższym czasie wróci temat transferu reprezentanta Polski do Saudi Pro League.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski był latem łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej

Polak nie zdecydował na przenosiny do Saudi Pro League

Sport twierdzi, że drużyny z Bliskiego Wschodu znów spróbują przekonać go do transferu

Lewandowski wciąż może trafić do Saudi Pro League

Już latem pojawiły się doniesienia, że Robert Lewandowski znalazł się na celowniku kilku klubów z Arabii Saudyjskiej. Jednak FC Barcelona wraz z polskim napastnikiem zdecydowali się nadal kontynuować współpracę. Obie strony są zadowolone z wzajemnych relacji i nic nie wskazuje na to, by mogło dojść do transferu.

Jednak według Sportu choć Lewandowski oświadczył, że nie jest zainteresowany przeprowadzką na Bliski Wschód to kluby z Arabii Saudyjskiej nie zamierzają w najbliższym czasie rezygnować z zainteresowania polskim zawodnikiem. Zdaniem mediów Lewandowski w styczniu znów będzie kuszony przeprowadzką do Saudi Pro League.

Abha Club był jednym z faworytów do pozyskania Lewandowskiego latem, ponieważ w roli szkoleniowca pracuje tam były trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Media przewidują, że do gry o napastnika na poważnie mogą się włączyć również inne kluby.

Zobacz również: Syndrom trzeciego sezonu Mourinho. Kibice Romy mogą się martwić?