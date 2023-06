Lens znalazło następcę gwiazdy. Rekord transferowy klubu

Wszystko wskazuje na to, że Seko Fofana w tym okienku opuści RC Lens i przeniesie się do Al-Nassr. Wicemistrzowie Francji zostali zmuszeni do sprowadzenia następcy jednej ze swoich gwiazdy. Nowym kolegą Przemysława Frankowskiego zostanie Andy Diouf.

Imago/ Daniela Porcelli Na zdjęciu: Andy Diouf

Andy Diouf zostanie zawodnikiem RC Lens

20-latek ma za zadanie zastąpić Seko Fofanę

Wicemistrz Francji sprowadzi go za 15 milionów euro

Lens. Następca Fofany bliski transferu

L’Équipe i Fabrizio Romano zgodnie informują, że RC Lens jest bliskie finalizacji porozumienia z FC Basel. Nowym zawodnikiem ekipy wicemistrza Francji zostanie Andy Diouf, za którego Les Artésiens zapłacą 15 milionów euro.

Zadaniem 20-latka będzie wejście z buty jednej z gwiazd klubu, Seko Fofany. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej po niezwykle udanym sezonie opuszcza Stade Félix-Bollaert i za około 40 milionów euro przenosi się do Al-Nassr.

Dla Dioufa będzie to powrót na francuskie boiska po zaledwie roku przerwy. W tym sezonie środkowy pomocnik zakładał koszulkę Bazylei, do której był wypożyczony z Rennes. Szwajcarzy za pięć milionów euro wykupią go z Les Rouges et Noirs, by następnie z zyskiem sprzedać do Lens.