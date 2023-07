fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Javi Montero

Legia Warszawa nie skompletowała jeszcze kadry na nowy sezon

Na celowniku wicemistrzów Polski znalazł się 24-letni Javi Montero

Hiszpan ma na swoim koncie występy w Lidze Mistrzów

Wychowanek Atletico trafi do stolicy Polski?

Tempo pracy władz Legii Warszawa w tym okienku jest imponujące. Sfinalizować udało się już cztery transfery. Do drużyny dołączyli Marc Gual, Patryk Kun, Radovan Pankov oraz Jurgen Elitim. Wiele wskazuje na to, że kadra nie została jeszcze skompletowana. Wojskowych może opuścić kilku zawodników, co oznacza kolejne wzmocnienia.

Piotr Kamieniecki sugeruje, że w stolicy poszukiwany jest jeszcze jeden środkowy obrońca. Z drużyną pożegnał się już Joel Abu Hanna, a jego drogą może niebawem podążyć także Lindsay Rose. W takiej sytuacji Legia wzmocniłaby defensywę kolejnym piłkarzem. Na radarach znalazł się ponoć Javi Montero, mający w swoim CV występy w Lidze Mistrzów.

Hiszpan jest wychowankiem Atletico Madryt, dla którego zagrał w kilkunastu meczach. Miniony sezon zaczął w barwach Besiktasu, a zakończył na wypożyczeniu w Hamburgu. W żadnym z tych klubów nie grał regularnie. Teraz 24-latek chce wywalczyć miejsce w pierwszym składzie i dąży do zmiany otoczenia. W grę wchodziłoby wypożyczenie z opcją wykupu, choć Turcy nie są jeszcze przekonani do rozstania z defensorem.

🚨Javi Montero może trafić do Legii Warszawa. Stoper znalazł się na celowniku wicemistrzów Polski. CV bardzo ciekawe – Atletico, Besiktas, HSV. Wicemistrzowie Polski nie skończyli działań na rynku transferowym. @sport_tvppl — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) July 10, 2023

