Legia Warszawa w letnim okienku może przeprowadzić jeszcze zaskakujący transfer. Do stołecznego zespołu może wrócić Maxi Oyedele. Wojskowi złożyli zapytanie o gracza Strasbourga - podaje FootballScout.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Maxi Oyedele może wrócić do Legii Warszawa

Legia Warszawa w najbliższy czwartek rozegra niezwykle ważne spotkanie. Podopieczni Edwarda Iordanescu zmierzą się w rewanżowym meczu z Hibernian w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wojskowi są w bardzo dobrej sytuacji, aby awansować do europejskich rozgrywek. Pierwszy mecz, który był rozgrywany w Szkocji, zakończył się ich triumfem 2:1.

Z informacji przekazanych przez profil FootballScout w serwisie „X” dowiadujemy się, że Legia Warszawa rozważa przeprowadzenie jeszcze jednej głośnej transakcji. W kręgu zainteresowań stołecznej ekipy znalazł się… Maxi Oyedele ze Strasbourga. Wojskowi złożyli właśnie zapytanie o możliwość o reprezentanta Polski. Pomocnik ma trudny start i francuski klub rozważa jego wypożyczenie.

Warto zaznaczyć, że Maxi Oyedele w trwającym letnim okienku transferowym zamienił Legię Warszawa na FC Strasbourg. Triumfatorzy minionej edycji Pucharu Polski zarobili na tym ruchu 6 milionów euro. 20-latek jednak nie zdołał przebić się do francuskiego zespołu. Ostatnio nie znalazł się nawet w kadrze meczowej na ligowe starcie z Nantes.

Maxi Oyedele natomiast w Legii Warszawa spędził niespełna rok. Reprezentant Polski łącznie w barwach stołecznego zespołu rozegrał 24 spotkania. 20-latek nie ma na koncie trafienia. Udało mu się zaliczyć tylko jedną asystę.