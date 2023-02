fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa już pracuje nad letnim okienkiem transferowym. Do klubu ze stolicy Polski może trafić obrońca drugoligowego SM Caen, Ibrahim Cisse – informuje Tomasz Włodarczyk.

Legia Warszawa szuka środkowego obrońcy

Uwagę działaczy przykuł 26-letni Ibrahim Cisse

Po sezonie zawodnik francuskiego drugoligowca będzie dostępny za darmo

Legia myśli o kolejnych transferach

Legia Warszawa poprawiła swoje wyniki po fatalnym poprzednim sezonie i wróciła do ligowej czołówki. Kosta Runjaić zapewnia, że celem jest zajęcie miejsca w pierwszej trójce, co pozwoli na walkę w eliminacjach do europejskich pucharów. Włodarze ekipy ze stolicy Polski już myślą nad wzmocnieniami w kontekście nadchodzącej kampanii.

Na Łazienkowską może trafić nowy środkowy obrońca. Przyszłość świetnie rozwijającego się Maika Nawrockiego stoi pod znakiem zapytania, a wiekowemu Arturowi Jędrzejczykowi trudno będzie utrzymać świetną formę. Przy założeniu, że Runjaić również w przyszłym sezonie będzie preferował grę z trójką stoperów, pozyskanie kolejnego defensora jest wręcz konieczne.

Tomasz Włodarczyk informuje, że Legia pracuje nad transferem Ibrahima Cisse. 26-latek jest liderem defensywy drugoligowego SM Caen, a w obecnej kampanii zgromadził już 25 występów. Jego zespół najprawdopodobniej nie zdoła awansować do Ligue 1, dlatego Iworyjczyk może zdecydować się na przeprowadzkę. Legia chciała pozyskać go już zimą, jednak było to niemożliwe.

Po sezonie Cisse będzie dostępny na zasadach wolnego transferu. Dla Wojskowych stał się wręcz priorytetem. Zdaniem Włodarczyka, agenci piłkarza SM Caen byli już w Warszawie, aby od środka dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu klubu.

Zobacz również: