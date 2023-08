James Ward-Prowse wraca do Premier League. Legenda Southampton za 35 milionów euro przeniosła się do West Hamu, co oficjalnie potwierdził klub z Londynu.

IMAGO / PPAUK Na zdjęciu: Jan Bednarek i James Ward-Prowse

James Ward-Prowse za 35 mln euro zamienił Southampton na West Ham

11-krotny reprezentant Anglii podpisał 4-letni kontrakt z ekipą z Londynu

W koszulce Świętych 28-latek zanotował aż 410 spotkań

Premier League. Ward-Prowse nowym zawodnikiem WHU

James Ward-Prowse to wychowanek i absolutna legenda Southampton. 11-krotny reprezentant Anglii w koszulce ekipy z St. Mary’s rozegrał 410 spotkań, strzelił 55 goli i zanotował 54 asysty. Po nieudanym poprzednim sezonie i spadku Świętych do Championship 28-latek uznał, że to najwyższy czas na kolejny krok w karierze.

Środkowy pomocnik od dłuższego czasu był łączony z odejściem z szeregów The Saints. Znany z doskonale ułożonej nogi i kapitalnie wykonywanych stałych fragmentów gry Anglik wraca do Premier League i dołączy do West Hamu. Londyńczycy zapłacili za niego 35 milionów euro, a urodzony w Portsmouth zawodnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

Introducing our new 7-Iron ⚒️ pic.twitter.com/ZIfCuifU0v — West Ham United (@WestHam) August 14, 2023

– Kiedy myślę o mojej grze, to opiera się ona na ciężkiej pracy i dawaniu z siebie 100 procent. West Ham United zawsze był klubem, który to uosabiał. Czuć to od kibiców i widać to w zawodnikach, którzy tu są, a także w chłopakach, którzy przeszli przez akademię – tak z Młotami przywitał się Ward-Prowse, który w Southampton dzielił szatnię z Janem Bednarkiem, a w stolicy spotka Łukasza Fabiańskiego.