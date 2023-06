IMAGO / Agostino Gemito Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro ostatnio zaliczył nieudany epizod z Benevento

Przyczynił się do spadku klubu z Serie B do Serie C

Teraz może szybko wrócić do pracy, obejmując zespół z Turcji

Fabia Cannavaro może zaliczyć miękkie lądowanie

Ostatni czas w karierze trenerskiej Fabio Cannavaro nie był zbyt udany. Legendarny piłkarz prowadził Benevento Calcio z Kamilem Glikiem w składzie i znacznie przyczynił się do spadku klubu do Serie C. W siedemnastu meczach zdobył zaledwie 16 punktów i 5 lutego 2023 roku został zwolniony.

Wydawało się, że porażka w Benevento przekreśli szanse Cannavaro na uzyskanie ciekawej posady w europejskim klubie. Jednak pomocną dłoń do Włocha może wyciągnąć turecki Fatih Karagumruk, który uplasował go na szczycie listy życzeń. Ostatnio trenerem tej drużyny był Andrea Pirlo, który doprowadził zespół do siódmego miejsca w Super Lidze.