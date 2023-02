fot. PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk pochwaliła się nowym obrońcą. Kontrakt z klubem podpisał 21-letni Louis Poznański, który przeniósł się do niego na zasadzie wolnego transferu.

Lechia Gdańsk przeprowadziła trzeci zimowy transfer

Jej szeregi zasilił 21-letni defensor

Louis Poznański podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu z opcją przedłużenia do połowy 2026 roku

Lechia postawi na młodego defensora

Do tej pory Lechia Gdańsk nie szalała na zimowym rynku transferowym. Ściągnęła jedynie Jakuba Bartkowskiego i Kevina Friesenbichlera. We wtorek sfinalizowała trzecie wzmocnienie.

Szeregi ekipy walczącej o utrzymanie w Ekstraklasie zasilił 21-letni Louis Poznański. Młody defensor dotychczas występował w Grecji. Do przeprowadzki doszło na zasadach wolnego transferu. Jego kontrakt obowiązuje do końca obecnego sezonu i zawiera opcję przedłużenia do połowy 2026 roku.

– Louis jest zawodnikiem szkolonym w Niemczech, który pierwsze kroki w piłce seniorskiej stawiał w Grecji. Jest byłym młodzieżowym reprezentantem Polski i Niemiec. Przychodzi do nas, żeby się ukształtować, rozwinąć i stanowić konkurencję na pozycji lewego obrońcy – mówi dyrektor sportowy gdańszczan Łukasz Smolarow.

Poznański ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski oraz Niemiec. Ponadto, szkolił się w akademiach Werderu Brema i Bayernu Monachium. Przed przenosinami do Gdańska reprezentował grecki PAS Giannina.

Zobacz również: