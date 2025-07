Lech Poznań ma nowego skrzydłowego. Doświadczenie z Ligi Mistrzów

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Luis Palma wypożyczony do Lecha Poznań

Lech Poznań, który w minionym sezonie sięgnął po dziewiąty tytuł mistrza Polski, przygotowuje się do walki o Ligę Mistrzów. W poniedziałek klub ogłosił już siódmy letni transfer. Przynajmniej przez najbliższy rok barwy Kolejorza będzie reprezentować Luis Palma. 25-letni skrzydłowy z Hondurasu został wypożyczony z Celticu Glasgow, a w umowie zawarto opcję wykupu.

Luis Palma ma za sobą bogatą ścieżkę kariery. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w honduraskim CD Vida, a następnie przeniósł się do USA, gdzie reprezentował barwy Real Monarchs. Przełomowym momentem okazał się jednak transfer do greckiego Arisu Saloniki. Jego świetna forma zaowocowała później transferem do Celticu Glasgow za blisko pięć milionów euro.

W barwach szkockiego giganta Palma kontynuował dobrą passę. W sezonie 2023/2024 rozegrał 36 spotkań, w których strzelił 10 bramek i zanotował 10 asyst, występując m.in. w Lidze Mistrzów. Zimą został wypożyczony do Olympiakosu Pireus. W reprezentacji Honadru do tej pory rozegrał 27 meczów i zdobył sześć bramek.

Luis Palma piłkarzem Lecha Poznań 💥 Skrzydłowy z Hondurasu został wypożyczony na rok ze szkockiego Celticu FC.



Cześć Luis! 🇭🇳👋🏼 pic.twitter.com/MetYZ3yskO — Lech Poznań (@LechPoznan) July 21, 2025

Oczywiście, przyszedłem, żeby dać doświadczenie, jakie mam z występów na poziomie Ligi Mistrzów. Liczę na to, że przed nami udana kampania. Nie znam Polski, ale miasto mi się bardzo podoba – przyznał Luis Palma, który w poznańskim klubie będzie występować z numerem 77 na koszulce.