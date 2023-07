fot. Imago/Sportpix Na zdjęciu: Dino Hotić

Lech Poznań ściągnął już tego lata dwóch nowych zawodników

Niebawem Kolejorz powinien sfinalizować transfer skrzydłowego

Do Poznania ma trafić w ramach wolnego transferu Dino Hotić

Ciekawy ruch Kolejorza

Lech Poznań zakończył sezon 2022/2023 na trzecim miejscu w tabeli, a ponadto dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Teraz Kolejorz ma ambicje, aby wrócić do walki o mistrzostwo Polski. Do drużyny dołączyli już Elias Andersson i Miha Blazić. Udało się ponadto definitywnie pozyskać Filipa Dagertsala, a ogłoszony lada moment powinien zostać transfer Aliego Gholizadeha. Sebastian Staszewski donosi, że do Lecha Poznań ma dołączyć jeszcze jeden ofensywnie usposobiony zawodnik.

Chodzi o Dino Hoticia, który od kilku dni jest dostępny w ramach wolnego transferu. Reprezentant Bośni i Hercegowiny rozstał się z belgijskim Cercle Brugge, a Lech Poznań prowadzi w wyścigu o jego podpis.

27-latek z pewnością byłby bardzo interesującym wzmocnieniem. Miniony sezon zakończył z pięcioma trafieniami na koncie. Wcześniej uzbierał w lidze belgijskiej siedem bramek oraz jedenaście asyst. W swoim dorobku ma ponadto pięć mistrzostw Słowenii, które zdobywał w barwach Mariboru.

🆕Dino Hotić może zostać nowym skrzydłowym @LechPoznan‼‼ Jak ustaliłem, rozmowy z piłkarzem trwają, ale transfer jest bardzo blisko. Bośniak jest wolnym piłkarzem, ostatnio występował w Cercle Brügge, wcześniej zdobył pięć mistrzostw Słowenii z NK Maribor. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) July 10, 2023

Zobacz również: