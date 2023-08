Chelsea jest coraz bliżej sprowadzenia Moisesa Caicedo, ale to nie jedyny pomocnik, o którego The Blues wygrywają wyścig z Liverpoolem. Jak donosi Daily Mail, londyńczycy są o krok od kupna Romeo Lavii z Southampton za niemal 64 miliony euro.

Chelsea zbliża się do kupna Romeo Lavii

To kolejny, po Moisesie Caicedo pomocnik, z którym The Blues wygrywają wyścig z Liverpoolem

Londyńczycy zaoferowali Southampton 64 miliony euro

Lavia coraz bliżej Chelsea. Liverpool znów obejdzie się smakiem?

Chelsea i Liverpool wyrosły w tym okienku na zaciętych rywali na rynku transferowym. Ostatnio media podgrzała rywalizacja tych dwóch wielkich klubów o Moisesa Caicedo. Ekwadorski pomocnik nie jest bynajmniej jedynym piłkarzem, o którego trwa zacięta, niebiesko-czerwona rywalizacja. Przez dłuższy czas o usługi Romeo Lavii zabiegali bowiem The Reds. Wiele wskazuje jednak na to, że ponownie to pieniądze Todda Boehly’ego wezmą górę. Southampton nalegało bowiem, by zapłacić za nastoletniego Belga minimum 58 milionów euro, na co Liverpool nie chciał przystać. Jak donosi Daily Mail, Chelsea zaoferowała w ostatnich godzinach sporo więcej – bo 64 miliony euro.

Wobec tego angielskie źródło przekonuje, że to The Blues są faworytami do kupna pomocnika. To z pewnością nie jest w smak Liverpoolu, który po raz drugi w ostatnich dniach będzie musiał obejść się smakiem.

Lavia w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań dla Southampton we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i asystę.

