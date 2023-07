fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Joan Laporta

Duma Katalonii nie będzie dokonywać wielu ruchów

FC Barcelona w każdym okienku łączona jest z wieloma zawodnika. Tym razem wydaje się, że nie będzie przesadnie aktywna na rynku. Jej szeregi opuścili już weterani – Sergio Busquets oraz Jordi Alba. Na Camp Nou zameldował się natomiast jedynie Ilkay Gundogan, który przeniósł się z Manchesteru City w ramach wolnego transferu.

Duma Katalonii nieustannie poszukuje następcy Busquetsa. Otwarcie mówi o tym Xavi Hernandez, który domaga się zawodnika o odpowiednim profilu. Wśród kandydatów wymieniani są między innymi Martin Zubimendi czy Joshua Kimmich. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się natomiast o Oriolu Romeu.

Prezydent FC Barcelony Joan Laporta sugeruje, że kibice nie powinni spodziewać się wielu ruchów. FC Barcelona ściągnie jeszcze jednego środkowego pomocnika. W innych przypadkach postawi natomiast na graczy, którzy byli typowani do odejścia.

– Jeśli uda nam się doprowadzić do nieuniknionego odejścia, sprowadzimy kogoś do defensywy. W środku pola dokonamy jeszcze jednego wzmocnienia, ponieważ prosił nas o to trener. Zobaczymy, co będzie z zawodnikami, którzy mają oferty. Atak jest moim zdaniem mniej więcej skompletowany. Generalnie pozostaniemy z piłkarzami, o których się mówiło, że odejdą, ale ostatecznie pozostaną – przekonuje.

