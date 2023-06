Kylian Mbappe nie ma zamiaru przedłużać umowy z PSG, dlatego włodarze Les Parisiens planują sprzedać swoją gwiazdę już tego lata, by za rok nie stracić go za darmo. Według Juliena Laurensa z ESPN, kapitan reprezentacji Francji został wyceniony na 150 milionów euro.

IMAGO / Mike Egerton Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain latem wysłucha propozycji za Kyliana Mbappe

Gwiazdor zdecydował o nieprzedłużeniu kontraktu z paryską ekipą

To sprawia, że gigant z Francji chce sprzedać napastnika, a kwota transferu ma wynieść około 150 milionów euro

Kylian Mbappe dostępny za 150 mln euro, wreszcie założy koszulkę Realu Madryt?

Kylian Mbappe poinformował zarząd Paris Saint-Germain, że nie skorzysta z opcji przedłużenia swojej umowy z klubem do 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że jeśli PSG w tym okienku nie sprzeda 24-latka, to po sezonie 2023/2024 straci go za darmo.

Wszystko wskazuje na to, że 68-krotny reprezentant Francji zostanie wystawiony na listę transferową. Jak dowiedział się Julien Laurens z telewizji “ESPN”, włodarze z Paryża będą oczekiwali za Kyliana Mbappe pieniędzy rzędu 150 milionów euro.

Faworytem do sprowadzenia byłego zawodnika AS Monaco oczywiście jest Real Madryt, z którym bardzo utalentowany piłkarz jest łączony od lat. Spekuluje się jednak, że Paris Saint-Germain wolałoby sprzedać atakującego innemu zespołowi.