Lech Poznań poinformował, że po wygaśnięciu kontraktu rozstanie się z Pedro Rebocho. Celem na letnie okienko transferowe będzie więc jakościowe wzmocnienie lewej strony defensywy. Do tej pory w mediach przewinęły się dwa nazwiska.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Pestka

Lech Poznań potwierdził, że po sezonie Pedro Rebocho pożegna się z klubem

Kolejorz podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu z lewym defensorem

Do tej pory w przestrzeni medialnej pojawiły się dwa nazwiska, które mogą zasilić tę pozycję w Poznaniu

Kolejorz potrzebuje więcej jakości

Sezon 2021/2022 był bardzo udany dla Pedro Rebocho, który dołożył sporą cegiełkę do sukcesu Lecha Poznań, jakim było mistrzostwo Polski. Obecna kampania nie ułożyła się jednak po jego myśli. Portugalczyk popełniał liczne błędy i nie gwarantował już tak dużej jakości w ofensywie. Władze Kolejorza zdecydowały, że po wygaśnięciu kontraktu obie strony się ze sobą rozejdą.

W czwartek doszło do oficjalnego potwierdzenia. Rebocho dogra sezon w Lechu, a później wyprowadzi się z Poznania.

W klubie zostanie Barry Douglas, natomiast będzie on traktowany tylko jako rezerwowy. Konieczne jest zatem znalezienie latem zawodnika, który wzmocni lewą stronę defensywy.

Do tej pory do przestrzeni medialnej przedostały się dwa nazwiska. Jednym z nich jest Florian Miguel, który reprezentuje barwy drugoligowej hiszpańskiej Hueski. Drugim zaś jest Kamil Pestka, przygotowujący się do opuszczenia Cracovii. Umowy obu zawodników wygasają za nieco ponad miesiąc.

