PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

Ostatnia dyspozycja Hugo Llorisa niepokoi włodarzy Tottenhamu Hotspur, którzy szukają mu konkurenta i przyszłego następcy. Media wymieniają trzy nazwiska.

Hugo Lloris najlepsze lata ma już za sobą

Francuz ostatnio zawodzi na całej linii

Tottenham szuka następcy 36-latka

Kto zastąpi Hugo Llorisa na Tottenham Hotspur Stadium?

Hugo Lloris ma ważny kontrakt z Tottenhamem Hotspur do 30 czerwca 2024 roku i choć wydaje się, że wypełni umowę, to w przyszłym sezonie Francuz ma nie być już niekwestionowanym numerem jeden w bramce “Kogutów”. Włodarze “Spurs” widzą obniżkę formy u francuskiego golkipera, dlatego przeczesują rynek w celu znalezienia mu konkurenta i bramkarza, który w przyszłości zastąpi 36-latka.

Media piszą o trzech nazwiskach, z których na czoło wysuwa się Jordan Pickford. 50-krotny reprezentant Anglii może być chętny na zmianę otoczenia, ponieważ w Evertonie nie ma co liczyć na większe sukcesy. Co więcej, w aktualnej kampanii “The Toffees” walczą o utrzymanie się w Premier League. Na celowniku Tottenhamu Hotspur mają znajdować się także dwaj Hiszpanie – David Raya oraz Robert Sanchez, którzy też grają w angielskiej ekstraklasie.

Sprawdź również:

Richarlison wspomina nieudany mundial. “Myślę, że to było gorsze niż utrata członka rodziny” Reprezentacja Brazylii zakończyła grę na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze na fazie ćwierćfinałowej. Richarlison po czasie wspomina nieudany mundial, a samo odpadnięcie porównuje do utraty członka rodziny. Brazylia odpadła z mundialu po przegranej z Chorwacją w ćwierćfinale Richarlison wciąż z żalem wspomina nieudany występ w Katarze Napastnik porównał uczucie odpadnięcia z turnieju do utraty bliskiej Czytaj dalej…

David Raya stoi między słupkami Brentfordu, a Robert Sanchez broni dostępu do bramki Brighton & Hove Albion. Obaj golkiperzy są podstawowymi zawodnikami swoich zespołów. Hugo Lloris występuje w barwach drużyny “Kogutów” nieprzerwanie od 2012 roku, kiedy to przeprowadził się do Londynu za mniej więcej 12,6 miliona euro z Olympique’u Lyon.

Mistrz świata z 2018 roku w 24 spotkaniach trwających rozgrywek wpuścił aż 31 goli i zachował 7 czystych kont. Portal “Transfermarkt” wycenia wychowanka Nicei na 7 milionów euro.

Obecnie drugim bramkarzem Tottenhamu Hotspur jest Fraser Forster.