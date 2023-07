Krzysztof Piątek w koszmarnej sytuacji. Niejasna przyszłość Polaka

Krzysztof Piątek znalazł się w koszmarnej sytuacji. Hertha Berlin całkowicie skreśliła Polaka, nie uwzględniając go w kadrze na przedsezonowy okres przygotowawczy. Klub chce się go pozbyć, ale nie ma chętnych.

IMAGO / Matthias Koch Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek wrócił z wypożyczenia do Herthy Berlin

Polski napastnik musi szukać nowego klubu

Obecny zespół nie uwzględnił go w planach na przyszły sezon

Niejasna przyszłość Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek w ostatnich latach prezentuje przeciętną formę. Polski napastnik podąża od klubu do klubu w poszukiwaniu dawnej formy, ale nigdzie nie może zagościć na dłużej. Po ostatnim pobycie w Salernitanie wrócił do Herthy Berlin. Spadkowicz z Bundesligi podjął względem Polaka radykalne kroki, nie uwzględniając go w przedsezonowym okresie przygotowawczym.

Jak informuje niemiecki Kicker, Piątek może szukać nowego klubu. Ma jednak jest jeden problem. Żaden zespół z czołowych lig nie jest nim poważnie zainteresowany. Jedyną szansą, choć coraz mniejszą, jest powrót do Genoi, która poszukuje wzmocnień w linii ataku po awansie do Serie A. Tę informację przekazała z kolei La Gazzetta dello Sport.