Dawid Kownacki notuje świetny sezon na zapleczu Bundesligi

Polski napastnik nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Fortuną Dusseldorf

26-latek w przyszłym sezonie ma zagrać w Bundeslidze

Dawid Kownacki bliski przenosin do klubu Bundesligi. Mówi się o Werderze Brema

Śmiało można powiedzieć, że obecny sezon jest dla Dawida Kownackiego najlepszy w karierze. Polski napastnik błyszczy na zapleczu Bundesligi, dzięki czemu zaczęły mu się przyglądać silniejsze kluby. Sam piłkarz wcześniej zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Fortuną Dusseldorf.

Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że była to właściwa decyzja. Według niemieckiego RP-Online 26-latek ma się przenieść do występującego w Bundeslidze Werderu Brema. To bez wątpienia spory awans sportowy i szansa na solidny krok do przodu w karierze piłkarskiej.

Dawid Kownacki ma wg niemieckich mediów przenieść się do Werderu Brema.



Drużyna pod ofensywnych graczy, promująca napastników. Wskoczy pewnie za Duckscha, który odejdzie. Ale odejdzie też pewnie Füllkrug, więc atak zupełnie przebudowany. Minut powinien dostawać Dawid sporo. — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) April 25, 2023

W tym sezonie 2. Bundesligi Dawid Kownacki rozegrał 27 meczów, zdobył w nich 12 bramek i zaliczył 8 asyst. Jest zdecydowanie najlepszym ofensywnym piłkarzem Fortuny Dusseldorf.

