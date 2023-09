IMAGO / Gerrit van Keulen IV Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt od wielu miesięcy czeka na oficjalną decyzję Kyliana Mbappe

Ponoć Królewscy są już zmęczeni tą sytuacją i obrali nowy cel transferowy

Według Sky Sports News na celowniku Los Blancos znalazł się Victor Osimhen

Real Madryt zmęczony oczekiwaniem na Mbappe. Nowy cel transferowy Królewskich

Kylian Mbappe jest nieustannie łączony z przenosinami do Realu Madryt. Saga z udziałem gwiazdy Paris Saint-Germain trwa tak długo, że Królewscy zaczynają tracić cierpliwość. Według seriwsu El Futbolero w klubie zdecydowano się na zmianę priorytetów transferowych.

Jak informuje Sky Sports News, Real Madryt poważnie rozważa złożenie oferty za Victora Osimhena z Napoli. W ostatnim czasie wokół Nigeryjczyka zaczęła narastać nerwowa atmosfera, co może skłonić mistrzów Włoch do sprzedaży problematycznej gwiazdy. Właśnie dlatego Florentino Perez zainteresował się napastnikiem, uważając, że w takiej sytuacji transfer napastnika będzie dużo łatwiejszy do finalizacji.

Nie da się ukryć, że Królewscy potrzebują solidnego snajpera. Po odejściu Karima Benzemy do Al-Ittihad w drużynie Carlo Ancelottiego powstała gigantyczna wyrwa, którą próbowano załatać sprowadzeniem Joselu z Espanyolu.