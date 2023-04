Frenkie de Jong pozostaje celem transferowym Manchesteru United i marzeniem Erika ten Haga. Wszystko wskazuje jednak na to, że Holender nie opuści Camp Nou, gdzie zyskał status "nietykalnego".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Manchester United wciąż ma na swojej liście życzeń Frenkiego de Jonga

Wyciągnięcie Holendra z Camp Nou wydaje się natomiast niemożliwe

FC Barcelona docenia swojego zawodnika i nadała mu status “nietykalnego”

Man Utd musi skupić się na innych celach

W trakcie minionego lata Manchester United długo pracował nad transferem Frenkiego de Jonga. FC Barcelona była skłonna przyjąć atrakcyjną finansowo ofertę, natomiast na przeszkodzie do finalizacji transakcji stanął sam zawodnik, którego priorytetem było pozostanie na Camp Nou.

Czerwone Diabły nie porzuciły swoich marzeń i wciąż mają 25-latka na szczycie listy życzeń. Zwolennikiem takiego ruchu w szczególności byłby Erik ten Hag, który ma w pamięci jego grę w Ajaksie Amsterdam i chciałby nawiązać ponowną współpracę.

Wzmocnienie środka pola to jeden z dwóch głównych pragnień Manchesteru United przed następnym sezonem. Wszystko wskazuje jednak na to, że na Old Trafford de Jong nie zawita. W trakcie obecnej kampanii udowodnił swoją wartość w FC Barcelonie, gdzie zyskał status “nietykalnego”. Władze Blaugrany nie będą rozważać sprzedaży reprezentanta Holandii za żadną cenę.

Manchester United musi więc skupić się na innych celach. W mediach nieustannie przewijają się nazwiska Declana Rice’a z West Hamu i Jude Bellinghama z Borussii Dortmund.

