Barcelona i Hector Bellerin mogą zakończyć współpracę po kilku miesiącach. Pozyskaniem Hiszpana zainteresowany jest Sporting.

Hector Bellerin może dostać szansę na zmianę pracodawcy

Hiszpanem interesuje się Sporting, który może potrzebować nowego obrońcy

Kluczowe w tej kwestii jest to, jak postąpi Tottenham

Barcelona może rozstać się z obrońcą

Minionego lata Barcelona miała potrzebę wzmocnić się w obronie. W końcowej fazie okna transferowego wicemistrzowi Hiszpanii zostało już niewiele pieniędzy, więc w klubie postawiono na budżetową opcję. Tym samym celem Barcelony stał się Hector Bellerin. Hiszpan nie był już potrzebny w Londynie. On sam również chciał zmienić otoczenie. 27-latek za darmo przeniósł się na Camp Nou.

Bellerin miał w tym sezonie trochę problemów zdrowotnych. W większość przypadków Xavi nie stawiał na Hiszpana z wyboru. 27-latek rozegrał tylko siedem meczów, w których spędził na murawie niecałe 500 minut. Jego umowa z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Klub nie zdecyduje się prawdopodobnie na zatrzymanie zawodnika.

Hiszpański prawy obrońca może opuścić Camp Nou jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu. Istnieje szansa, że zastąpi on swojego rodaka w Sportingu. Lizbończycy mogą stracić Pedro Porro, ponieważ Tottenham skłania się do zapłacenia klauzuli za tego piłkarza. Bellerin to opcja dla Sportingu, który nie ma wiele czasu na działanie. Zimowe okno transferowe zakończy się już za kilka dni.

