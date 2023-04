PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani latem może przenieść się do Bayernu

24-latek jest niezwykle skuteczny w Eintrachcie Frankfurt

Co więcej, sam piłkarz wyraża chęć transferu do Monachium

Kolo Muani zaliczy krok naprzód? Pojawiła się opcja wielkiego transferu

Christian Falk w swoim podcaście przekazał, że Randal Kolo Muani to kolejny napastnik, który jest łączony ze wzmocnieniem linii ataku Bayernu Monachium. Bawarczycy mają Francuza na swojej krótkiej liście i uważają, że ściągnięcie 24-latka może być łatwiejsze niż sprowadzenie Harry’ego Kane’a lub Victora Osimhena.

Co więcej, jak poinformowała niemiecka telewizja “SPORT1”, Randal Kolo Muani jest podobno otwarty na przeprowadzkę z Eintrachtu Frankfurt do stolicy Bawarii i zgłasza chęć do takich przenosin. Wyciągnięcie Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur będzie bardzo trudne, a SSC Napoli może zażądać zaporowej ceny za Victora Osimhena.

Dlatego Bayern Monachium szuka kolejnych opcji, jeśli chodzi o nowego snajpera. Sześciokrotny reprezentant Francji powinien kosztować poniżej 100 milionów euro. Randal Kolo Muani w 38 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 19 bramek i zaliczył 14 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro.