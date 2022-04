Pressfocus Na zdjęciu: Conrado

W ostatnich latach już kilku zawodników zmieniło Ekstraklasę na MLS. Według Interii, w ślady Przemysława Frankowskiego, czy Luquinhasa może pójść kolejny piłkarz. Na celowniku klubów z ligi amerykańskiej znalazł się Conrado z Lechii Gdańsk.

Conrado rozgrywa udany sezon w barwach Lechii

Brazylijczykiem interesuje się jeden z klubów MLS

Lechia byłaby skłonna sprzedać obrońcę w obliczu sensownej oferty

Stany coraz atrakcyjniejszym kierunkiem

Jeszcze do niedawna MLS nie był zbyt częstym kierunkiem piłkarzy z Ekstraklasy. W trakcie ostatnich sezonów tendencja ta ulega zmianom, a do Stanów Zjednoczonych przechodzi coraz więcej piłkarzy z polskiego podwórka. Niewykluczone, że lista wydłuży się w letnim okienku transferowym o kolejne nazwisko. Jak donosi Sport.Interia, jeden z klubów z MLS uważnie obserwuje Conrado z Lechii Gdańsk.

Brazylijczyk jest pewnym punktem zespołu, a w tym sezonie w 29 meczach zanotował jedno trafienie i trzy asysty. Według portalu , rozmowy w sprawie transferu są już mocno zaawansowane. Lewy obrońca ekip z Gdańska miałby przenieść się do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu sezonu. Jako że jego kontrakt wygasa w 2024 roku, Lechia mogłaby liczyć na całkiem niezły zarobek.

25-latek w Lechii gra od stycznia 2020 roku. Wcześniej reprezentował on między innymi barwy Gremio, Oeste, oraz Figueirense. Portal Transfermarkt wycenia go na 1.2 miliona euro. Do Gdańska trafił za darmo.