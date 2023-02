PressFocus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Coraz dłuższa kolejka chętnych ustawia się po utalentowanego napastnika Atalanty Bergamo Rasmusa Hojlunda. Już wcześniej pojawiały się informacje o zainteresowaniu 20-latkiem ze strony Arsenalu i Realu Madryt, a teraz do tego grona miał dołączyć Juventus.

Rasmus Hojlund to jedno z największych odkryć obecnego sezonu włoskiej Serie A

20-latek stał się bardzo ważnym zawodnikiem Atalanty Bergamo, dla której w rozgrywkach ligowych zdobył sześć bramek

Choć jest wyceniany na 40 milionów euro nie może narzekać na brak zainteresowania. W kolejce po niego ustawiają się czołowe europejskie kluby

Duńczyk odkryciem sezonu

Młody Duńczyk dołączył do Atalanty latem ubiegłego roku za ponad 17 milionów euro z austriackiem Sturmu Graz i jest jednym z odkryć obecnego sezonu Serie A. 20-latek zdobył sześć bramek w 19 ligowych występach, czym zwrócił na siebie uwagę znacznie większych klubów od Atalanty.

W mijającym tygodniu La Repubblica poinformowała, że postawie Hojlunda bacznie przyglądają się przedstawiciele Arsenalu i Realu Madryt, którzy po zakończeniu sezonu mogą przybyć do Bergamo z ofertą. Okazuje się jednak, że to nie jedyne kluby, które są zainteresowane Duńczykiem. Według Il Corriere dello Sport napastnik Atalanty jest również poważnym kandydatem do zastąpienia Dusana Vlahovicia, jeżeli ten latem pożegna się z Juventusem.

Zainteresowanie pozyskaniem Hojlunda kluby muszą liczyć się z koniecznością głębszego sięgnięcia do kieszeni, bowiem Atalanta z pewnością nie sprzeda go za kwotę poniżej 40 milionów euro.

