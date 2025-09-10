Kobbie Mainoo rozważa przenosiny. Ten kierunek wchodzi w grę

Kobbie Mainoo już latem chciał udać się na wypożyczenie, jednak Manchester United odrzucił jego prośbę. Jak podaje stacja ESPN, SSC Napoli w zimowym okienku transferowym będzie ponownie starać się o pozyskanie 20-letniego pomocnika.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

SSC Napoli spróbuje wypożyczyć Kobbiego Mainoo

Kobbie Mainoo nie należy do podstawowych zawodników Manchesteru United, odkąd drużynę Czerwonych Diabłów objął Ruben Amorim. 20-letni pomocnik w minionym okienku transferowym mocno zabiegał o zmianę otoczenia, chcąc zyskać więcej minut na boisku. Ostatecznie jednak władze klubu z Old Trafford zablokowały odejście młodego piłkarza, ponieważ portugalski szkoleniowiec podkreślał potrzebę utrzymania odpowiedniej głębi składu. Decyzja ta sprawiła, że Anglik pozostał w zespole Red Devils, choć jego sytuacja sportowa jak na razie nie uległa znaczącej poprawie.

Jeżeli wspomniane okoliczności nie zmienią się w najbliższych miesiącach, Mainoo będzie dążył do wypożyczenia w zimowym oknie transferowym. 10-krotny reprezentant Anglii zdaje sobie sprawę, iż bez regularnej gry trudno będzie mu marzyć o powołaniu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Nowy selekcjoner kadry, Thomas Tuchel, jasno zaznaczył, że planuje stawiać tylko na zawodników występujących w swoich klubach w podstawowym składzie. Dla zdolnego pomocnika regularne minuty stają się więc kluczowe, jeśli chce on utrzymać swoje miejsce w drużynie narodowej.

Według informacji podanych przez stację „ESPN” SSC Napoli ponownie wyraża zainteresowanie pozyskaniem Kobbiego Mainoo. Klub z Serie A starał się o niego już latem i ma zamiar wrócić do rozmów w styczniu. Wychowanek Manchesteru United podobno jest otwarty na przeprowadzkę do zespołu obecnego mistrza Włoch, gdzie mógłby liczyć na więcej okazji do gry. Do tej pory Anglik na boiskach Premier League rozegrał łącznie 51 spotkań, w których zdobył 3 bramki oraz zanotował 1 asystę. Ewentualny transfer do Neapolu to dla środkowego pomocnika szansa na wywalczenie biletu na mundial 2026.