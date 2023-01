Pressfocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo nie jest pierwszoplanową postacią u Jose Mourinho. Włoch może zdecydować się na opuszczenie Romy.

Nie należy wykluczać, że Nicolo Zaniolo opuści Romę

Forma Włocha pozostawia wiele do życzenia

Piłkarzem interesują się czołowe europejskie kluby

Zaniolo obiektem zainteresowań klubów spoza Serie A

Nicolo Zaniolo określany jest mianem piłkarza, który ma potencjał na zostanie gwiazdą Serie A. Włochowi dużo brakuje jednak do posiadania takiego statusu. Na razie pozostaje on niespełnionym zawodnikiem. Między innymi ze względu na problemy zdrowotne, ale także nieumiejętność pokazania najlepszej wersji siebie. W Serie A 23-latek zbliża się do rozegranych stu spotkań. Tymczasem jego statystyki to 13 goli i 10 asyst.

Zaniolo dostaje szanse u Jose Mourinho. Włoch w sezonie 2022/2023 spędził na boisku ponad 1000 minut. W tym czasie strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. 23-latek nie jest jednak pierwszoplanową postacią u portugalskiego szkoleniowca. To wywołuje u Zaniolo niezadowolenie, które może przerodzić się w chęć opuszczenia Romy. Minionego lata piłkarzem interesował się Tottenham. Zwolennikiem transferu 23-latka do Londynu był Antonio Conte.

Z racji na niezbyt dobrą formę oraz przeciętne statystyki, Zaniolo nie ma raczej co liczyć na transfer do giganta Premier League. Wciąż może on mieć opcję dołączenia do ekipy spoza Serie A. O piłkarza Romy pytało Atletico Madryt oraz Borussia Dortmund. Kontrakt Zaniolo wygasa 30 czerwca 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 30 milionów euro.

