Argentyńska gazeta Ole donosi, że kilka klubów z angielskiej Premier League może się jeszcze włączyć do walki o Lionela Messiego, który po sezonie opuści Paris Saint-Germain. Dziennikarze nie podają jednak, o jakich drużyna mowa.

IMAGO / Antonio Borga Na zdjęciu: Lionel Messi

Wciąż nie wiadomo, gdzie zagra Messi w następnym sezonie

Wydaje się, że napastnik trafi do Barcelony lub Al Hilal

Do gry mogą włączyć się jeszcze kluby z Premier League

Messi z szansą na transfer do Premier League?

Lionel Messi po sezonie pożegna się z Paris Saint-Germain po tym, jak jego kontrakt wygaśnie. Wszystko wskazuje na to, że Argentyńczyk będzie wybierał pomiędzy powrotem do FC Barcelony a bajońskim kontraktem w saudyjskim Al Hilal. Zawodnikiem interesuje się również klub z MLS Inter MIami.

Tymczasem argentyńska gazeta Ole donosi, że mistrz świata znajduje się również na celowniku kilku klubów z Premier League, które w ostatnim momencie mogą się włączyć do walki o jego podpis na kontrakcie. Nie wiadomo jednak, które kluby mogą to być i obecnie wydaje się to mało prawdopodobna perspektywa.

Foot Mercato zauważa, że choć preferowaną opcją Messiego byłby powrót do Barcelony, ich niestabilność finansowa sprawia, że perspektywa przeprowadzki do Zatoki Perskiej, gdzie reprezentowałby barwy Al Hilal jest coraz bardziej kusząca.

