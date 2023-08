fot. Imago/Simone Spada Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat jest rozchwytywany przez angielskich gigantów

Jurgen Klopp osobiście skontaktował się z Marokańczykiem

Liverpool dąży do pozyskania jeszcze jednego środkowego pomocnika

The Reds powalczą z Czerwonymi Diabłami

Liverpool przeszedł tego lata prawdziwą rewolucję w środku pola. Z drużyną pożegnali się Jordan Henderson, James Milner, Fabinho, Naby Keita oraz Alex Oxlade-Chamberlain. Jako priorytet ustalono kompletną transformację drugiej linii. Zespół wzmocnili już Dominik Szoboszlai i Alexis Mac Allister, a kilka dni temu sfinalizowany został transfer z udziałem Wataru Endo.

Nie jest tajemnicą, że Japończyk stał się alternatywą po nieudanych negocjacjach w sprawie transferów Moisesa Caicedo i Romeo Lavii. Obaj zawodnicy zdecydowali się na przenosiny do Chelsea, dlatego The Reds skupili się na innej opcji. Dla Jurgena Kloppa to wciąż za mało. Aby skutecznie rywalizować na kilku frontach, konieczna jest szeroka i wyrównana kadra.

Liverpool powinien tego lata ściągnąć jeszcze jednego środkowego pomocnika. Niemiecki szkoleniowiec osobiście skontaktował się w tej sprawie z rozchwytywanym Sofyanem Amrabatem. Marzy on o odejściu z Fiorentiny i jest zawiedziony, że do transferu wciąż nie doszło.

Manchester United również ma na swojej liście życzeń Marokańczyka, jednak nie zamierza płacić Fiorentinie 30 milionów euro.

