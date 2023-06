West Ham United przygotowuje się do odejścia Declana Rice'a. Na liście życzeń jego potencjalnych następców widnieje trzech kandydatów. Część kwoty zarobionej na sprzedaży Anglika zostanie przeznaczona na transfer któregoś z nich.

Declan Rice jest coraz bliżej dołączenia do nowego klubu

West Ham United planuje, na co przeznaczy zarobione pieniądze

Na liście życzeń potencjalnych następców Anglika widnieją trzy nazwiska

Kto zastąpi lidera Młotów?

Declan Rice od pewnego czasu jest nastawiony na transfer do klubu z najwyższej półki. Po wygranym finale Ligi Konferencji Europy zostało potwierdzone, że był to dla Anglika ostatni mecz w barwach West Hamu United. Latem czeka go hitowa przeprowadzka.

Aktualnie faworytem do pozyskania Rice’a jest Arsenal, którego pierwsza oferta została odrzucona. Młoty oczekują za swojego gwiazdora kwoty w okolicach 100 milionów funtów. W grze pozostają także Manchester City, Chelsea i Bayern Monachium.

Władze West Hamu są doskonale przygotowane do sprzedaży pomocnika. Część zarobionych pieniędzy zostanie przeznaczona na transfer jego następcy. Wytypowani zostali trzej kandydaci – Joao Palhinha z Fulham, Edson Alvarez z Ajaksu Amsterdam oraz James Ward-Prowse z Southampton.

Wydaje się, że po spadku Świętych z Premier League najłatwiej będzie wyciągnąć tego ostatniego. O Alvareza walczy natomiast Borussia Dortmund, która widzi w nim zastępstwo za sprzedanego do Realu Madryt Jude Bellinghama.

