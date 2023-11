Kiedy Klimala zagra w Ekstraklasie? Śląsk tłumaczy jego sytuację

IMAGO/ kyle Ross/Icon Sportswire Na zdjęciu: Patryk Klimala

Śląsk Wrocław zaprezentował nowy nabytek – szeregi Wojskowych wzmocnił Patryk Klimala

25-latek na razie nie może występować w PKO BP Ekstraklasie

Klub czeka na odpowiedź FIFA w kwestii rejestracji zawodnika

Klimala zagra dopiero na wiosnę? Śląsk Wrocław przedstawia możliwe scenariusze

Śląsk Wrocław zaprezentował poważne wzmocnienie sił ognia – Patryk Klimala zasili szeregi Wojskowych. 25-latek mógł związać się z ekipą lidera PKO BP Ekstraklasy po rozwiązaniu umowy z Hapoelem Beer Szewa. Jednak sposób zakończenia współpracy z poprzednim klubem powoduje, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFA – napastnik zagra dopiero na wiosnę. Czy wrocławianie będą mogli skorzystać z jego usług wcześniej? Co jeżeli nie otrzymają specjalnej zgody? Tak prezentuje się sytuacja byłego młodzieżowego reprezentanta Polski:

– Patryk Klimala przed kilkoma dniami rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z izraelskim klubem Hapoel Beer Szewa, dzięki czemu mógł podpisać umową z nowym pracodawcą. Ze względu na przepisy FIFA nowy napastnik Śląska będzie mógł zostać zgłoszony do rozgrywek w rundzie wiosennej. Klub będzie starał się uzyskać zgodę na możliwość wcześniejszej rejestracji zawodnika. Jeżeli do tego nie dojdzie, Klimala będzie mógł występować w meczach WKS-u od początku 2024 roku, a do tego czasu, będzie trenował z zespołem i grał w meczach sparingowych.

