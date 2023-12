IMAGO / Gerrit van Keulen IV Na zdjęciu: Keylor Navas

Keylor Navas od 2019 roku występuje w Paris Saint-Germain

Kostarykanin jest jednak tylko rezerwowym w ekipie z Paryża

Były golkiper Realu Madryt podobno znalazł się na radarze Olympiakosu Pireus

Olympiakos Pireus przechwyci Keylora Navasa?

Grecki portal “Sportdog.gr” informuje, że Olympiakos Pireus jest obecnie w “nastroju transferowym”. Słynny klub podobno chce wzmocnić kilka pozycji, w tym planuje również sprowadzić nowego bramkarza, z bardzo dużym doświadczeniem.

W te wymagania wpisuje się Keylor Navas, który ma być obserwowany przez Greków. 37-letni golkiper obecnie występuje w PSG, gdzie nie może liczyć na minuty z uwagi na Gianluigiego Donnarummę, który jest niekwestionowanym numerem jeden na Parc des Princes.

Były zawodnik Realu Madryt w drugiej części sezonu 2022/2023 przebywał na wypożyczeniu w Nottingham Forest, jednak przed trwającą kampanią wrócił do Paris Saint-Germain, z którym wiąże go umowa ważna do 30 czerwca 2024 roku.