IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Kevin Volland

Kevin Volland może wrócić po trzech latach do Niemiec

Napastnik bowiem znalazł się na celowniku Unionu Berlin

Sam zawodnik jest gotowy zasilić szeregi stołecznego klubu

Media: Kevin Volland znalazł się w kręgu zainteresowań Unionu Berlin

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy portalu “Sky Sports Germany” wynika, że Kevin Volland wzbudził zainteresowanie działaczy Unionu Berlin. Sam niemiecki napastnik jest gotowy opuścić Francję i zasilić szeregi stołecznego klubu, bowiem nie może doczekać się powrotu do ojczyzny.

Kontrakt Kevina Vollanda z AS Monaco wygasa w czerwcu 2024 roku. Jednak piłkarz otwarcie przyznał, że chciałby już tego lata wrócić do swojej ojczyzny. “Moja rodzina i ja jesteśmy gotowi na powrót do Niemiec, do naszego domu” – mówił w jednym z wywiadów 30-latek.

15-krotny reprezentant Niemiec w minionej kampanii rozegrał zaledwie 17 spotkań w koszulce Monaco na poziomie Ligue 1. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców oraz zanotować tyle samo asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia 30-latka na 8 milionów euro.

