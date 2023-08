Kepa jedną nogą w Realu? Wymowne słowa Pochettino

Kepa Arrizabalaga zostanie wypożyczony do Realu Madryt, przekazał w sobotę Fabrizio Romano. W niedzielę zabrakło Hiszpana w składzie Chelsea na mecz z Liverpoolem, a dość wymownie skomentował tą sytuację Mauricio Pochettino.

IMAGO / John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa nie zagrał w meczu z Liverpoolem

Bramkarz ma zostać wypożyczony do Realu Madryt

Do przyszłości Kepy odniósł się Pochettino

Kepa zostanie wypożyczony do Realu Madryt

Kepa Arrizabalaga był łączony z transferem do Bayernu Monachium, ale poważnej kontuzji doznał Thibault Courtois, w związku z czym również Real Madryt zainteresował się bramkarzem Chelsea.

Według Fabrizio Romano, Kepa odrzucił możliwość przenosin do mistrza Niemiec i wybrał transfer do Królewskich. Hiszpan ma zostać wypożyczony na jeden sezon, a włoski dziennikarz w sobotę obwieścił światu swoje słynne “here we go”.

W niedzielę Kepa nie pojawił się w składzie Chelsea na mecz z Liverpoolem. Po ostatnim gwizdku o tą sytuację zapytany został menedżer The Blues Mauricio Pochettino.

– Powód jest ten sam, o którym mówiłem już wcześniej. Obecnie Kepa ocenia inne możliwości. Wczoraj rozmawialiśmy i dla nas decyzja jest taka, aby w składzie byli zawodnicy, których będziemy mieć do dyspozycji w tym sezonie. To dlatego nie było go w kadrze – przyznał Pochettino.

