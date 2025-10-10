Arsenal proponuje Juventusowi wymianę piłkarzy. Jest gotowy dopłacić

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz trafi do Arsenalu? Kanonierzy mają nowy plan

Arsenal od dawna bacznie monitoruje sytuację Kenana Yildiza, w którym widzi potencjalne wzmocnienie swojego składu. Skauci londyńskiego klubu regularnie obserwują poczynania tureckiego skrzydłowego z trybun, a jego występy zbierają bardzo pozytywne recenzje. Młody zawodnik imponuje szybkością, techniką oraz umiejętnością kreowania sytuacji bramkowych, co sprawia, że stał się jednym z najbardziej pożądanych talentów w Europie. Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, Arsenal opracował nowy plan, który ma przekonać Juventus do sprzedaży 20-latka i umożliwić sprowadzenie go na Emirates Stadium.

Według wspomnianego wyżej źródła londyński klub jest gotowy zaoferować włoskiemu gigantowi wymianę zawodników z dopłatą. Na Allianz Stadium miałby trafić Gabriel Jesus, a na konto Juventusu wpłynęłoby dodatkowo 50 milionów euro. Kanonierzy mają nadzieję, że taka propozycja usatysfakcjonuje mistrzów Serie A i pozwoli w jednym z najbliższych okienek transferowych sfinalizować transfer Yildiza do północnego Londynu. Wygląda na to, że Arsenal jest zdeterminowany, aby pozyskać reprezentanta Turcji. Londyńczycy są gotowi do elastycznych rozwiązań, które mogłyby przekonać Juventus do negocjacji.

Kenan Yildiz jest obecnie czołową postacią Juventusu, do którego trafił w 2022 roku z Bayernu Monachium, będąc wówczas perspektywicznym nastolatkiem. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a turyński klub oczywiście chciałby przedłużyć z nim umowę, choć w tym przypadku kluczowa będzie także wola samego zawodnika. Młody skrzydłowy w trwającej kampanii rozegrał 12 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 6 asyst. Wartość rynkowa atakującego jest szacowana na około 75 milionów euro, co pokazuje, z jakim piłkarzem mamy do czynienia. Dwudziestoletni Turek pozostaje jednym z priorytetowych celów transferowych Arsenalu na nadchodzące okna.